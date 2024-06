Di Marzio: "Ibra annuncerà Fonseca e forse potrà fornire aggiornamenti anche sul mercato. Contatti continui con l'agente di Zirkzee"

vedi letture

Il calcimercato dei rossoneri prosegue con novità, come quella relativa a Mats Wieffer, nuovo nome per il centrocampo (leggi qui) e alle solite situazioni come quella che vede Joshua Zirkzee convocato con la sua Olanda per Euro2024 ma non ancora vicino al Milan. L'aggiornamento sul mercato del Milan e della sua stretta attualità arriva da Gianluca Di Marzio su Sky nella trasmissione Calciomercato - L'Originale.

"Domani conferenza di Ibrahimovic, che annuncerà Fonseca e magari fornirà un aggiornamento sul mercato. Contatti continui con l’agente di Zirkzee".