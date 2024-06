Sky - Milan, non solo Fofana: piace anche Wieffer del Feyenoord

Mats Wieffer è il nuovo nome nuovo accostato al centrocampo del Milan. L’olandese del Feyenoord in questa stagione ha fatto il salto di qualità e ora è pronto a cimentarsi con nuove realtà. Già la scorsa estate a lui si interessò la Lazio, ma alla fine l’affare non si concluse.

Il riscatto di De Ketelaere da parte dell'Atalanta (leggi qui) permetterà al Milan di andare avanti sugli obiettivi in attacco, difesa e centrocampo dove piace il solito Fofana ma anche Wieffer del Feyenoord. Infatti, Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, per il centrocampo del Milan non ci sarebbe solo Fofana in lista ma anche Wieffer del Feyenoord, pronto a un salto di qualità nella sua carriera.