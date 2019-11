Di Marzio: "Il Milan era pronto a un grande sacrificio per Demiral"

Uomo mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio parla del calciomercato italiano dal WyScout Forum di Amsterdam.

Tra i compagni di reparto di de Ligt c'è chi forse potrebbe partire, Demiral al Milan?

"Era la squadra pronta a un grande sacrificio per lui, la Juventus ha solo aperto spifferi al suo addio, decidendo di non intavolare mai una trattativa. È da capire il recupero di Chiellini, Rugani gioca e non gioca, non so quanto la Juventus possa privarsene. La vedo un'operazione da giugno se volesse giocare di più, così il club dovrà decidere se dare lui o Rugani anche se chi lo voleva ci riproverà".