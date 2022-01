Di Marzio: "Milan, difficoltà per Botman. Valutati Bailly, Ake e Sarr"

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Calciomercato - L'originale, commentando le possibilità di mercato del Milan: “Oggi Massara ha confermato le difficoltà per Botman e ha detto anche che stanno cercando di capire se sia possibile prendere dei giocatori in prestito. Sono stati proposti e valutati Bailly, Ake e Sarr che non stanno giocando tanto nei loro club. Hanno dei pro e dei contro, magari non hanno delle caratteristiche precise che ama il Milan ma in questo momento sono tre dei nomi su cui il Milan sta facendo delle valutazioni. Non è stata presa una decisione definitiva anche perché Kalulu e Gabbia hanno fatto bene nelle ultime partite”.