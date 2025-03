Di Napoli critico su Leao: "È un bel quadro ma senza firma, un po' come Vlahovic"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli ha presentato la sfida in programma domenica 30 marzo allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Antonio Conte ed il Milan di Sergio Conceiçao, soffermandosi anche su qualche singolo, Leao in particolare.

Milan, giusto tenere Leao in prospettiva?

"E' un bel quadro ma senza la firma. Sono 5 anni che lo dico, sento gli stessi ritornelli per lui e Vlahovic, ormai non si può sfuggire a una valutazione del genere".

Per la Roma che allenatore sceglierebbe per la prossima stagione?

"Mi stuzzicano poco i nomi sentiti. A me piacerebbe riportare in Italia De Zerbi".