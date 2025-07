Di Napoli: "Milan-Como in Australia è una cosa prettamente commerciale, a rimetterci sono sempre i tifosi"

L'ex attaccante e tecnico Arturo Di Napoli è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan-Como in Australia, si va verso il sì:

"E' tutto un magna magna, verrebbe da dire. Scherzi a parte, è una cosa prettamente commerciale, a rimetterci sono sempre i tifosi".

Retegui in Arabia: che ne pensa? Così perde la Nazionale?

"Quando sul piatto c'è un aspetto economico importante, vanno a decadere certe ambizioni. E' difficile puntare il dito su Retegui e altri visti i soldi in ballo. In virtù di quello che ha detto Gattuso, per me può perdere la Nazionale. Serve prendere giocatori funzionali e che giocano in campionati allenanti".

Dodo alla Juve, che ne pensa?

"La Fiorentina perde tanto, qualora dovesse concretizzarsi questo addio".

Vlahovic condizionato dal suo valore economico?

"Il calcitore viene tramortito da certe cifre. Non è stato incisivo come alla Fiorentina e le critiche per forza ti arrivano, se sei costato tanto e il tuo stipendio è altrettanto alto".

Lucca dove andrà?

"Credo dipenda molto dal valzer delle punte. A Napoli potrebbe essere un'alternativa, difficile che Conte lo metta insieme a Lukaku. Ma se c'è l'opportunità Atalanta lo vedo più lì. A Napoli Nunez lo vedrei bene, si integrerebbe bene con Lukaku".