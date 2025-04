Di Napoli: "Nei derby i valori si azzerano, posizioni in classifica non valgono"

vedi letture

Domani sera alle 21 Inter e Milan si sfidano a San Siro nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. L'andata terminò con il punteggio di 1-1, dunque è ancora tutto decisamente aperto per l'accesso in finale. Un momento clou della stagione per entrambe le squadre: i nerazzurri nel pieno del tour de force che li vede impegnati su tre fronti, i rossoneri che si giocano tutto in questa competizione essendo ormai fuori da tutto nelle altre due. TMW Radio ha intervistato diversi opinionisti che hanno espresso il loro punto di vista.

Il punto di vista dell'ex attaccante e oggi allenatore Arturo Di Napoli: "Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario, ha aumentato il valore dell'Inter. Sul derby però dico che i valori si azzerano, le motivazioni sono uguali per tutti e le posizioni in classifica non valgono. In un derby è sempre così. Non si pensa al campionato, alla Champions, si pensa solo a questa partita. L'Inter punta al Triplete, ci pensa sul serio"