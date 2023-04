Di Stefano: "Diaz e Leao non stanno benissimo, ma nulla di preoccupante in vista del Napoli"

MilanNews.it

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito alla formazione di stasera del Milan contro l'Empoli ha dichiarato: "Pioli fa un profondo turnover. Ieri eravamo convinti che togliesse solo Kjaer e Brahim Diaz fino a sera. L'ultima notizia l'ho scoperta alle 23.45 ieri, alla fine ne cambia cinque rispetto a Napoli-Milan. Brahim Diaz e Leao non stanno benissimo, ma nulla di preoccupante in vista del Napoli. Giroud bisogna metterlo in una campana di vetro, perchè non c'è Ibrahimovic e Origi non è in grandi condizioni. Mai come stavolta, però, ci sono dei dubbi e deciderà all'ultimo".