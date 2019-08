Di Stefano: "Il Milan vista e considerata la volontà di Correa vorrebbe acquistarlo a una cifra inferiore"

Peppe di Stefano, collegatosi a Sky Sport 24, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Correa: “Peppe di Stefano, collegatosi a Sky Sport 24, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Correa: “Da ieri sera vi abbiamo raccontato del fatto che il Milan stesse ripensando a Correa. Abbiamo scoperto che non solo c’è stato l’incontro tra Milan e Correa ma che questo è anche andato bene. È come se ci fosse una sorta di accordo. Se Correa dovesse lasciare l’Atletico, sceglierebbe il Milan, nonostante il Monaco abbia offerto 55 milioni di euro. Il giocatore tra le due mete preferirebbe assolutamente il Milan. Non c’è accordo con l’Atletico. Si ricomincerà a trattare. Oggi, i rossoneri vista e considerata la volontà del calciatore vorrebbe portare il giocatore a casa con una cifra più bassa, magari 35 milioni più bonus per arrivare a quaranta. C’è però la volontà di comprare da parte del Milan, c’è la volontà dell’Atletico Madrid ci cedere e c’è la volontà del calciatore di trasferirsi al Milan. Quando queste tre volontà coincidono ed è solo una questione numerica, alla fine la quadra si trova. Correa è un pallino della società rossonera”