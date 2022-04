Di Stefano: "In estate possibile investimento sull’attaccante esterno"

MilanNews.it

Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato così del possibile calciomercato del Milan in estate: "Secondo me arriverà un difensore centrale, a centrocampo arriva Adli ma perdi Kessie, servirà un giocatore di spessore. Da quello che so invece, e sono certo che stanno lavorando sotto questo punto di vista, più che l’attaccante, anche perché il Milan ha Origi in mano, il Milan deve sistemare la trequarti. In estate sarà interessante perché è lì che il Milan cercherà di fare qualcosa realmente importante".