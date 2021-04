Di Stefano: “Pioli non ha mai parlato di scudetto”

Peppe Di Stefano, inviato SkySport, è intervenuto da Milanello per parlare dei rossoneri: “Ci tengo a ribadire un concetto: Pioli non ha mai nominato la parola scudetto, non l’ha mai fatto in queste 30 settimane. Ed è un concetto vero, perché probabilmente il Milan alla lunga, rispetto ad altre squadre, aveva una rosa qualitativamente inferiore. Semplicemente per dire che un anno fa avrebbe messo cento firme per essere a questo punto della stagione”.