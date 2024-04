Di Stefano su Leao: "Nel 2024 ha già segnato 10 gol e contro la Roma servirà una reazione. Non a caso sarà lui a parlare in conferenza stampa"

Intervenuto quest'oggi da Milanello, ha parlato così il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano in merito alla prossima sfida europea del Milan contro la Roma aprendo però anche un'interessante parentesi su Rafael Leao: ecco le sue parole.

"Leao nel 2024 ha segnato 10 gol, nove con il Milan e uno con il Portogallo, sono dei numeri molto positivi per quello che è il suo miglior inizio in termini di reti nel nuovo anno solare. Da Leao ci si aspetta sempre molto soprattutto dal punto di vista di personalità e leadership, non è un caso che domani il numero 10 rossonero parlerà alla stampa alla vigilia del match. Per la Roma ci sarà Pellegrini, nel Milan ecco Leao forse a voler cancellare la prestazione fatta a San Siro contro i giallorossi settimana scorsa. Non è un'impresa impossibile rimontare l'1-0 giovedì sera, ma è assolutamente una strada in salita".