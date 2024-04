Verso Milan-Genoa: il bilancio a San Siro sorride nettamente ai rossoneri, i numeri

Domenica pomeriggio a San Siro il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Genoa dell'ex Alberto Gilardino, reduce dalla sfida "salvezza" di lunedì sera contro il Cagliari. Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo un aprile complicato ma soprattutto altalenante nei risultati, andamento che ha senza ombra di dubbio pesato molto di più sui rossoneri, che avrebbero potuto decisamente dare un significato diverso alla loro stagione.

La partita di domenica potrebbe essere l'occasione giusta per il Milan di tornare a vincere in campionato, anche perché resta un secondo posto da blindare. Dal canto suo, ovviamente, il Genoa arriverà a San Siro per giocare la sua partita e provare a rivendicare la contestata andata, ma il bilancio delle partite a Milano sorride nettamente a favore dei rossoneri al punto che il pronostico potrebbe essere addirittura scontato.

In 76 precedenti, infatti, il Milan è riuscito a vincere contro il Genoa in ben 46 occasioni, pareggiando in 19 e perdendo "solo" in 11, l'ultima l'8 marzo 2020 nel surreale clima di un San Siro vuoto per l'imminente incombere del Covid.