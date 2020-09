Di Stefano: “Vedo un Milan razionale ed equilibrato, sia a livello societario che finanziario”

L'inviato di Sky Sport per il Milan, Peppe Di Stefano, è intervenuto in diretta per parlare della situazione odierna dei rossoneri, a pochi giorni dal debutto in campionato: "Vedo un Milan più razionale, ora c'è un equilibrio diverso rispetto alle precedenti stagioni: sia dalla parte societaria che finanziaria. Il Milan è un mix giusto, una squadra giovane con tre elementi fondamentali come Ibrahimovic, Kjaer e Tatarusanu. Questo non significa che il Milan arriverà terzo o quarto, ma che ora è stata trovata la quadra giusta, anche grazie al lavoro tecnico e tattico di Pioli".