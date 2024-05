Il Giornale - Napoli, Pioli in pole per la panchina: contatti positivi, pronto un biennale da tre milioni più uno di bonus

Stefano Pioli ha ancora un anno di contrato con il Milan, ma il suo addio a fine stagione è ormai praticamente scritto. Ma il tecnico di Parma non resterà molto senza una panchina: è lui infatti in pole per prendere il posto di Calzona alla guida del Napoli. Lo riferisce Il Giornale che spiega che ci sono già stati dai contatti positivi tra il club azzurro e i suoi agenti.

Per l'attuale allenatore rossonero è pronto un contratto biennale da tre milioni di euro netti all'anno più uno di bonus.

L'avventura di Pioli sulla panchina del Milan si concluderà dopo quattro anni e mezzo, nei quali ha avuto il merito di riportare il Diavolo in Champions League e di fargli vincere il 19° scudetto. Questi al momento i suoi numeri alla guida della squadra rossonera: 237 partite, 131 vittorie, 55 pareggi, 51 sconfitte, 428 gol segnati e 275 reti subite.