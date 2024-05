Il Giornale titola: "Il risiko dei mister"

L'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il risiko dei mister". Il quotidiano riferisce che diverse squadre della Serie A cambieranno allenatore al termine di questa stagione come per esempio Milan, Napoli e forse Juventus. Il nome più importante che è ancora libero è senza dubbio quello di Antonio Conte, che piace a tutti, ma per ora nessuno sembra intenzionato a prenderlo.

Rossoneri e bianconeri, nonostante gli strilli social di tanti tifosi, non hanno al momento preso in considerazione una sua candidatura, mentre il club di De Laurentiis sembra aver ormai virato su Stefano Pioli che è in uscita dal Milan (sul tavolo un biennale da tre milioni di euro netti all'anno più uno di bonus).