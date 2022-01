Diaz e una mira da sistemare: pochi tiri, spesso imprecisi

Una prima parte di stagione da applausi, un finale di anno in affanno. Fin qui, il campionato di Brahim Diaz è stato caratterizzato da alti e bassi. Sul tabellino dei marcatori, con 3 gol, è lontano dai top della Serie A, ma lo spagnolo ha dato comunque il suo apporto anche in questo fondamentale del calcio. Restando sul campionato, i tiri effettuati dall’ex City sono 15 (6 in porta e 9 fuori), con una precisione del 40 percento. Per la serie: bene ma non benissimo.