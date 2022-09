Dibattito pubblico, Monguzzi: "Se iniziamo così... Più di due ore di noia mortale"

MilanNews.it

Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, è intervenuto durante il dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadio da parte di Milan e Inter, al termine della presentazione della relazione da parte dei due club e non solo. Le parole del consigliere: “Credo che iniziamo male, molto molto male. Questo non è un dibattito pubblico, ma una lezione universitaria di due ore e dieci e poi risposte a domande. Il dibattito pubblico è tutt’altra cosa: è interlocuzione, è parlare. Se iniziamo così il dibattito pubblico, per quanto mi riguarda è già finito. Io di farmi un’altra cosa che è una noia mortale, due ore e dieci di attenzione, la curva dell’attenzione si abbassa.”