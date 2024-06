Dida: "Spero che il Milan prenda grandi calciatori. Andando da Leao Fonseca ha dimostrato di tenerci. Zirkzee? Ha grandissime qualità"

Nel corso del consueto appuntamento con l'edizione di calciomercato, l'ex portiere del Milan Nelson Dida è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando di più temi ed in particolare proprio della squadra rossonera e dei possibili movimenti che questa potrebbe compiere in estate per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Mi auguro che il Milan prenda grandi giocatori e che faccia una squadra forte per il prossimo anno".

Un commento su Fonseca che è andato nel ritiro del Portogallo per parlare con Leao?

"Sicuramente è importante avere subito questo contatto, specialmente con Leao è che quel calciatore sicuramente importantissimo del Milan ed avere già un contatto di fiducia dimostra che a lui tiene tanto".

Come si sta comportando Donnarumma in quest'edizione degli Europei?

"Sicuramente lui sta facendo benissimo. E' un grandissimo portiere, come sappiamo. Ho avuto la possibilità di lavorare con lui. E' una grandissima persona, un uomo veramente che vuole lavorare, vincere, un ragazzo veramente d'oro. Veramente ha fatto benissimo, peccato che con la Spagna, che ha dominato la partita, lui è stato protagonista di quella gara giustamente, perché lui ha quest'abilità fra i pali".

Su Zirkzee ed il paragone con Ibrahimovic

"Allora, un pochino Zirkzee mi ricorda Ibrahimovic, ma Ibra è Ibra. Ibra sicuramente ha fatto tanto nella sua carriera, è un giocatore a 360 gradi, quindi in area, fuori, di testa, era veramente completo. Quindi secondo me questi tipo di paragoni Ibra è avvantaggiato. Lui (Zirzkee ndr) però ha grandissime caratteristiche quindi saranno importanti se verrà al Milan".

L'attaccante più forte, completo ed incisivo che hai potuto ammirare fra Copa América ed Euro2024

"In Copa América il Brasile farà l'esordio con la Costa Rica, l'Argentina ha già vinto la sua, però sicuramente abbiamo un grandissimo calciatore oggi, che è Vinicius Jr. Sicuramente è quello che è più importante, il calciatore più importante del Brasile. E' uno che attualmente salta l'uomo e fa delle belle cose in partita. Punterei su questi calciatori qua, perché è un fenomeno. Sarà dura avere lui nel Milan, chi lo sa nel futuro (ride ndr)".