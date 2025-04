Difesa a tre o difesa a quattro? Ecco come potrebbe cambiare il Milan a Udine



Se verranno confermate le prove fatte ieri durante la rifinitura a Milanello, il Milan giocherà questa sera in casa dell'Udinese con la difesa a tre. Sergio Conceiçao è molto tentato di cambiare modulo e schierare la sua squadra con il 3-4-3: Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Jimenez, Fofana, Reijnders e Theo Hernandenz a centrocampo e il trio Pulisic-Abraham-Leao in attacco. Se invece Conceiçao dovesse decidere di confermare il solito sistema di gioco, vale a dire il 4-2-3-1, allora a quel punto a Samuel Chukwueze prenderebbe il posto in campo da titolare di Strahinja Pavlovic e il Milan si schiererebbe così: Maignan; Jimenez, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. Lo riferisce Sky.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Ore: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

In tv: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now, Dazn

Web: milannews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Del Giovane-Rossi C.

Quarto ufficiale: Crezzini

Var: Marini

Ass. Var: Massa