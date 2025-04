Difesa a tre? Zancan: "Abbiamo visto il Milan difendere talmente male che forse non è una cattiva idea"

Tutto pronto a Udine. Manca sempre meno all'anticipo del 32° turno del campionato di Serie A Enilive tra Milan e Udinese che comincerà alle ore 20.45. I rossoneri sfideranno in Friuli i bianconeri che arrivano subito dopo in classifica al decimo posto. Nel pre partita di Sky Sport 24, è intervenuto il telecronista e giornalista Federico Zancan che ha espresso la sua opinione.

Le parole di Zancan sulla scelta della difesa tre: "L’infortunio di Walker ha spostato tanto e ha portato a questo sistema. Abbiamo visto il Milan difendere talmente male quest’anno che portare novità può non essere una cattiva idea. Quasi un inedito per Conceiçao, che non ama tanto questo sistema: lo ha usato in Champions qualche volta quando era molto sfavorito. Questo è un sistema che potrebbe proteggere un po’ Theo Hernandez".