Diffusi gli audio della follia di Paulo Fonseca contro l'arbitro

L'associazione degli arbitri francesi ha reso pubbliche le conversazioni tra l'arbitro Millot, il VAR e Paulo Fonseca nei momenti concitati del finale della sfida tra Lione e Brest. L'allenatore portoghese era stato espulso su segnalazione del quarto uomo e ha inveito contro il signor Millot, arrivando al testa a testa con il direttore di gara.

Queste rivelazioni fanno luce su uno dei momenti più controversi di una stagione caratterizzata da tantissime polemiche per gli arbitraggi. Il dipartimento arbitrale ha pubblicato su YouTube il video delle discussioni tra Benoît Millot e i suoi assistenti VAR sull'azione che ha fatto perdere le staffe all'ex tecnico di Milan e Roma: un tiro di Jonas Martin, deviato da Ainsley Maitland-Niles, ha catturato l'attenzione degli arbitri e del VAR al 93' per un possibile tocco con il braccio.

Dopo aver studiato l'azione, al VAR hanno notato che la palla aveva colpito la coscia del giocatore inglese prima di colpirne il braccio. In campo, Millot ha spiegato con calma cosa stesse succedendo ai giocatori prima di essere invitato a rivedere le immagini sullo schermo posizionato a bordo campo. È in questo momento che Fonseca ha cominciato a protestare, lasciando la panchina e gridando più volte "Vergogna" all'indirizzo di Millot. Per questo motivo ha ricevuto un cartellino giallo.

Dopo aver rivisto l'azione e aver optato per non concedere il rigore, Millot è stato richiamato dal quarto ufficiale, Thomas Leonard, che gli ha chiesto di espellere Fonseca per un motivo non specificato: "Dai a Fonseca una seconda ammonizione e un cartellino rosso". Millot si è subito diretto verso l'allenatore e gli ha mostrato il cartellino rosso diretto, cosa che ha scatenato la furia di Fonseca, che gli ha urlato contro in portoghese, mentre al VAR erano attoniti: "Wow, sono immagini forti", dice uno dei membri presenti nella sala di controllo. Per questa sfuriata, Fonseca verrà convocato oggi davanti alla commissione disciplinare della LFP e rischia una sospensione molto lunga.