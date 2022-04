Dionisi su Scamacca: "Spalle alla porta non è molto bravo. Non merita i titoli che gli vengono concessi"

MilanNews.it

Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato così la prestazione di Scamacca: "Sulle palle aeree e spalle alla porta non è molto bravo ma migliorerà. Il suo primo avversario è stato se stesso, oggi poteva far meglio: è un ragazzo giovane, sta trovando quella continuità che non ha mai trovato. Non merita i titoli che gli vengono concessi: non può bastare un mezzo campionato, ogni tanto i giovani sono in un ascensore sali-scendi e non riescono a gestirsi".