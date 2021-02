Diritti TV, continua il testa a testa: sfida tra DAZN e Sky, fondi più lontani

Continua il testa a testa per i diritti TV della Serie A nel triennio dal 2021/2024. Tra i piani di via Rossellini, che al canale continua a pensare, e la trattativa con i fondi in una fase di stallo vero e proprio. Saranno ancora i diritti tv al centro della prossima assemblea tra i club di giovedì, dopo che lunedì la montagna non ha partorito il topolino e la decisione è stata rinviata. Sul tavolo, come detto, due offerte: più ricca quella di DAZN, che punta a sostituire SKY come principale broadcaster del massimo campionato. E divide in due le squadre di Serie A: le big spingono per accettare gli 840 milioni di euro del brand britannico. Come ha detto Agnelli ai suoi colleghi, soldi da non farsi scappare. Le altre temono per la qualità del servizio (ma su questo fronte DAZN ha già offerto rassicurazioni, anche in sinergia con TIM) e il rischio che i propri tifosi debbano sobbarcarsi un doppio abbonamento: il calcio europeo rimarrà infatti su SKY, far migrare tutti gli abbonati del satellitare verso un altro broadcaster non è un’operazione così scontata. Pro e contro, che le squadre della Serie A, sempre più lontane dal closing coi fondi, valutano con grande attenzione. Di certo vi è soltanto che il nostro calcio non ha perso appeal, e che le cifre al rialzo hanno decisamente tranquillizzato diversi presidenti.