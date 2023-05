MilanNews.it

Novak Djokovic, grande tennista e grande tifoso rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha affrontato diversi temi, tra cui anche il suo tifo per il Milan. Il serbo ha spiegato come mai è milanista: "Per sono diventato un tifoso milanista? Per mio padre. E per Dejan Savicevic, il Genio".