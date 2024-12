Domani la Fifa assegna i Mondiali 2034: Arabia Saudita unica candidata

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - In attesa che domani la Fifa assegni ufficialmente i Mondiali di calcio 2034 l'Arabia Saudita, unica candidata, rilancia una nuova serie doc su Netflix per rilanciare la propria immagine. Si tratta di sei episodi, "Saudi Pro League: Kickoff", uscito strategicamente a ridosso del Congresso Fifa. Vengono mostrati stadi affollati e campioni come Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema in modo da superare critiche e scetticismo che circondano la candidatura di Riad. I Mondiali rappresentano una tappa cruciale nella strategia saudita per rafforzare l'influenza del paese in ambiti non soltanto sportivi.

Molte Ong accusano i sauditi di usare lo sport per operazioni di "reputation laundering", ripulitura della reputazione. La 'Saudi Pro League' ha però affermato che la serie è stata ideata da Netflix che ne ha mantenuto il controllo editoriale totale. (ANSA).