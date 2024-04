Donadoni: "Leao e Dybala accomunati da imprevedibilità, creatività e fantasia"

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, in vista della sfida di Europa League tra Milan e Roma di cui si giocherà l'andata giovedì a San Siro, ha voluto mettere a confronto i due numeri 10 della sfida: Rafael Leao e Paulo Dybala. Il titolo della rosea recita: "10x10". E nel sottotitolo viene spiegato il 'giochino' della rosea: "Abbiamo chiesto a 10 grandi numeri 10 (di numero o di fatto) di scegliere tra i fantasisti di Milan e Roma. Chi ha vinto? Dybala in volata". Dunque sono stati interrogati dei grandi del passato che hanno espresso la propria preferenza: o Rafael Leao o Paulo Dybala. Di seguito il parere di Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero.

Roberto Donadoni ha parlato così di Leao e Dybala: "Parliamo di due giocatori diversi, per caratteristiche e collocazione in campo, ma ad accomunarli c'è la capacità di essere imprevedibili, creativi e fantasiosi. E di poter accendere le proprie squadre come fanno i fuoriclasse. Possono decidere una partita con una giocata. Leao sfrutta soprattutto la sua grande velocità e l'istinto: ha bisogno di spazio davanti a sè per partire, strappare e poi colpire. La sfida di giovedì sarà apertissima: Leao ha ritrovato continuità, anche sotto porta, nel momento decisivo della stagione del Milan. Mi aspetto spettacolo"