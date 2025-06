Donnarumma può tornare al Milan? Raiola: “Perché no. Anche se non è nel suo miglior momento è sempre un club di tutto rispetto"

Ai Microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Enzo Raiola, procuratore tra gli altri di Gianluigi Donnarumma.

Su Donnarumma in Nazionale: “Non è facile dopo una stagione in cui hai dato tutto tra campionato e coppe, è stata un’annata dura e dopo quella mini festa – perché la testa era già alla Nazionale – non è semplice ripartire e dare tutto in azzurro, non parlo solo di Gigio ma anche dei giocatori dell’Inter: sicuramente lo stress mentale e fisico adesso è all’apice, speriamo che i ragazzi portino a casa questi due risultati importanti per la qualificazione”.

Sulla vittoria della Champions: “Nelle partire precedenti Gigio ha fatto partite eccezionali, nell’ultima è stato meno impegnato ma in almeno 5 gare precedenti è stato determinante: la finale è stata più tranquilla di quanto si immaginasse ma la preparazione e l’attesa sono quelle in cui si bruciano tante energie a livello nervoso”.

Oggi in visita nella sede dell'Inter: “Gigio non sapeva che oggi sarei stato nella sede dell’Inter, ero lì per altri affari: come ha detto lui diamo priorità alla squadra con cui è campione d’Europa e alla quale è legato ancora da un anno di contratto. Per l’Inter, non ho mai escluso interesse da parte di club italiani ma non si è mai iniziata una trattativa, vediamo, ancora è giovane lo devo “spremere” almeno altri dieci anni. Se mi hanno detto chi sarà il nuovo allenatore nerazzurro? Ho capito che punteranno su un profilo giovane che magari non ha grande esperienza, dunque facendo uno più uno… A Fabregas il Como ha dato tanto, ci sarà riconoscenza, però io sono del parere che quando un treno passa se ti chiama un club come l’Inter lo devi prendere, penso che un pensiero ce lo farà. Da parte mia non ci sarebbero dubbi ma sarà lui a decidere”.

Donnarumma può tornare al Milan? “Perché no. Abbiamo portato Pogba dal Man Utd alla Juve e ritorno e poi di nuovo in bianconero. Non vedo cose impossibili, il Milan anche se non è nel suo miglior momento è sempre un club di tutto rispetto e che Gigio ringrazierà sempre per quel che hanno fatto per lui essendo stato il suo primo club che lo coccolato e cresciuto per cui Gigio avrà sempre un affetto e una riconoscenza importante”.

Può tornare quindi in Serie A? “Ad oggi è molto difficile vedere Donnarumma nel campionato italiano, non parlo solo di numeri ma anche di progetto sportivo: in Italia al di là dell’Inter che è arrivata in finale Champions ci sono Milan e Juve che fanno fatica, sono in fase di riorganizzazione, e questi fattori sono fondamentali se queste basi non sono sicure per un giocatore come Donnarumma”.

Sull'Arabia e la Premier: “Non nascondo che ci sono stati alcuni abboccamenti da parte di club sauditi ma Gigio ma non ha voluto prenderli in considerazione in questa fase della sua carriera, non si vuole privare oggi degli obiettivi sportivi a cui punta facendo delle scelte puramente economiche a dispetto di carriera e palmares. Ci sono altri campionati a cui Gigio potrebbe strizzare l’occhio, uno è la Premier che affascina tutti è inutile nasconderlo. Per quanto riguarda il Medio Oriente in questa fase no, per i prossimi 10 anni punta ai massimi obiettivi sportivi”.