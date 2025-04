Dopo l'Inter il Parma ferma anche la Fiorentina: al Franchi finisce 0-0

Al Franchi non segna nessuno, Fiorentina-Parma finisce 0-0.

L’avvio è ducale, proteste viola per Valeri - Giornata molto grigia quella che accoglie Fiorentina e Parma sul rettangolo verde del Franchi, la squadra ospite porta la fascia nera del lutto al braccio per ricordare il suo ex calciatore Bolano, scomparso nei giorni scorsi a 47 anni. Comincia meglio il Parma, che flirta un paio di volte col gol già nei dieci minuti iniziali, ma trova sulla sua strada un De Gea sempre attento. Cresce la Fiorentina con il trascorrere del tempo, ma i ducali sono sempre pericolosi quando ripartono. Proteste dei padroni di casa a fine primo tempo: Valeri, già ammonito, frana su Pongracic ma per l’arbitro Manganiello non ci sono gli estremi della doppia sanzione. All’intervallo Fiorentina e Parma rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Kean sbaglia, Richardson no ma è fuorigioco - Non ci sono cambi al rientro in campo, né da una parte né dall’altra. Dopo qualche minuto di studio nella ripresa, al 54’ la palla per il vantaggio finisce sul destro di Kean, che però davanti a Suzuki angola troppo e spreca la chance. Quando i padroni di casa riescono ad aggiustare la mira, si veda il tiro di Dodo al 68’, trovano però Suzuki. A un quarto d’ora dal novantesimo riesce a batterlo Richardson, partito però in evidente posizione di fuorigioco. Il Parma arretra con il baricentro, la Fiorentina sale ma senza dare la spinta decisiva. E deve accontentarsi quindi di portare a casa un punto: al triplice fischio di Manganiello è 0-0.