Dovbyk il piano B a Zirkzee: in Liga ha spezzato un record che durava da 16 anni

Il Milan prosegue la ricerca di una nuova punta che possa vestire la maglia numero 9 lasciata libera da Olivier Giroud nella prossima stagione. In tal senso è risaputo come l'obiettivo principale sia Joshua Zirkzee per cui il club ha già dato disponibilità a pagare i 40 milioni della clausola e che ha già espresso il suo gradimento di rimanere in Italia e di vestire la maglia rossonera. Manca però l'accordo sulle commissioni con l'agente Kia Joorabchian, che richiede in questo senso almeno 15 milioni di euro. Una cifra verso la quale da via Aldo Rossi non si vogliono spingere.

Al momento il Milan lavora anche su un piano B che, attualmente, risponde al nome di Artem Dovbyk, attaccante della nazionale ucraina impegnata a Euro 2024 fra pochi giorni e soprattutto centravanti del Girona, grande rivelazione in Liga in questa stagione. I catalani hanno centrato una storica qualificazione alla Champions League anche grazie ai 24 gol segnati dall'ucraino in campionato. Così facendo Dovbyk ha sfatato un record che durava da 16 anni: ha vinto la classifica capocannonieri del torneo spagnolo, diventando il primo a farlo di una squadra diversa da Real o Barcellona dai tempi di Daniel Guiza che nel 2007/2008 siglò 27 reti con la maglia del Maiorca.