Dove giocherà Maignan l'anno prossimo? Moretto: "Ad oggi il campionato più probabile è la Premier League"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto sul futuro di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, con il contratto in scadenza nel giugno 2026:

"Quello che vi posso dire è che ad oggi il nome di Maignan non è stato discusso internamente alla Juventus. È vero però che qualora ci fossero le conidzioni soprattutto economiche giuste, magari chissà la Juventus, come potrebbero farlo anche altri club italiani, potrebbe anche considerarlo il nome di Maignan. Però ad oggi è una situazione che internamente non è stata discussa. Qualora Maignan diventasse un'occasione per quanto riguarda le cifre complessive dell'operazione, allora la Juventus potrebbe anche valutarlo. Sicuramente è un nome importante per il mercato. Ad oggi il campionato più probabile è la Premier League. Vedremo..."