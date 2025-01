Dove vedere la conferenza stampa di Conceiçao e Maignan a Riyad

Oggi è già giornata di vigilia della sfida tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana e in programma domani 3 gennaio alle ore 20 italiane al'Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita. Il programma dei rossoneri prevede allenamento alle 15.30 italiane che sarà però preceduto alle 10.30 (sempre italiane) dalla conferenza stampa che vedrà protagonisti davanti ai microfoni il nuovo tecnico Sergio Conceicao e il portiere rossonero Mike Maignan. A sorpresa il tecnico portoghese ha fatto allenare la squadra anche questa mattina.

L'evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito di sportmediaset.it, rete che detiene i diritti per trasmettere tutte e tre le gare della competizione, ma anche su canale YouTube Lega Serie A, Milan Tv e su app ufficiale rossonera. Potrete seguire, come di consueto, anche il live testuale della conferenza su MilanNews.it.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it