Dove vedere Milan-Atalanta in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il Milan torna a giocare in campionato. Non una settimana facilissima per i rossoneri: si è aperta con una brutta sconfitta in casa del Monza per 4-2 ed è continuata con un'altra prestazione deludente in Europa League in casa del Rennes che ha vinto per 3-2 ma non ha comunque compromesso il passaggio del turno agli ottavi di finale, ugualmente conquistato dagli uomini di Stefano Pioli. Questa sera i rossoneri scenderanno in campo nel big match contro l'Atalanta, terza contro quarta. La sfida è valevole per la ventiseiesima giornata.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: Domenica 25 febbraio 2024

Ore: 20:45

Stadio: Stadio San Siro, Milano

TV: Dazn

Web: MilanNews.it