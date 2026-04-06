Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Napoli-Milan, match in programma domani alle 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli, sarà trasmesso in diretta TV per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky anche su DAZN 1 attivando Zona DAZN; in streaming, attraverso l'app o il sito di Dazn, il match sarà disponibile su DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili. MilanNews.it vi fornirà il consueto live della partita con tutte le azioni più importanti e gli aggiornamenti costanti dal "Maradona" su sito e app di MilanNews.it.

VERSO NAPOLI-MILAN, LE ULTIME

Alla fine dei conti, Massimiliano Allegri lo ha sempre detto sin da inizio stagione: l'obiettivo del Milan è qualificarsi alla prossima Champions League, tramite il piazzamento nei primi quattro posti della classifica. Il risultato di ieri di Inter-Roma, dunque, tocca relativamente le ambizioni dei rossoneri: lo Scudetto si poteva sognare, ma non ci si deve deprimere per il no stop dei nerazzurri. Perché Leao e compagni hanno altre mire. Lo stesso tecnico livornese lo aveva già fatto capire durante la conferenza stampa di vigilia: "Seconda contro terza: sarà una bella serata. Siamo nel finale di stagione e ci serve qualche vittoria per entrare in Champions. Pensiamo alla partita di lunedì e poi vedremo. Champions? Quando la matematica ci darà la certezza di essere tra le prime 4. Il calcio è fantastico, ma in 15 giorni si possono rovesciare 7 mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto che vogliamo vincere, perché non serve a niente. Quando si lavora in un club come il Milan bisogna avere l'ambizione, ma tra l'averla e vincerla ce ne passa. Quindi dobbiamo continuare a vedere quelle dietro, anche perché rientrare in Champions è nelle nostre mani, così come lo scudetto è nelle mani dell'Inter".



La probabile formazione del Milan

Allegri ha deciso di cambiare la conformazione dell’attacco rossonero, con la coppia formata da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku che dovrebbe partire dall’inizio all’interno del 3-5-2 che verrà utilizzato. Ieri, nell’allenamento aperto, Allegri aveva fatto vedere qualche accenno di 4-3-3, ma era ovviamente un depistaggio se si pensa alla partita di domani. Dunque, con la scelta della coppia formata da Füllkrug e Nkunku, vanno in panchina i calibri pesanti ossia Rafael Leao e Christian Pulisic, che potranno sicuramente essere chiamati in causa a gara in corso. Con loro ci sarà anche Santiago Gimenez, la cui condizione fisica è salita ulteriormente nel corso della pausa per le nazionali, dove il messicano è rimasto a Milanello per alzare il suo livello. Convocato Ruben Loftus-Cheek mentre non è partito per Napoli Matteo Gabbia, il cui rientro in gruppo è previsto per martedì, come dichiarato in conferenza da Allegri.