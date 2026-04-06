Timori per Lucescu: il tecnico ricoverato in coma a Bucarest

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(ANSA) - ROMA, 05 APR - Si aggravano le condizioni dell'80enne tecnico romeno Mircea Lucescu, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale Universitario di Bucarest per un infarto cardiaco. Secondo il sito di 'Gazeta Sporturilor', giornale sportivo romeno, l'ospedale stesso ha reso noto che l'ex allenatore è stato trasferito in terapia intensiva durante la scorsa notte ed è in coma, tenuto in vita grazie all'ausilio di macchinari. Ct della Romania dal 2024 fino a pochi giorni fa, l'ex allenatore di Brescia e Inter da mesi sta lottando contro una malattia di cui non aveva voluto rivelare la natura e in questo periodo più volte è stato ricoverato in ospedale ma non ha lasciato la panchina della nazionale.

L'ha guidata in campo nella sfida dei playoff mondiali persa lo scorso 26 marzo contro la Turchia di Vincenzo Montella. Prima dell'amichevole con la Slovacchia del 31 marzo, il ct è stato di nuovo ricoverato in ospedale a Bucarest, dopo un malore e uno svenimento durante la riunione tecnica nel ritiro, ma è riuscito a rimettersi. Due giorni dopo, giovedì, la federcalcio romena ha annunciato il suo esonero e venerdì Lucescu è stato colpito da un infarto in ospedale, dove è accudito anche dalla famiglia. (ANSA).