Ds Pordenone: "Contratti in scadenza? Nessun problema nei rapporti"

Emanuele Berrettoni, ds del Pordenone, club dove Tommaso Pobega è in prestito fino al 30 giugno 2020, ha parlato a TMW Radio della situazione legata ai contratti dei giocatori oltre a quella data: "Per ora sappiamo che sono nostri, ma aspettiamo direttive dalla Federazione che ci dicano come gestire contratti in scadenza, i prestiti... Noi di questi ultimi ne abbiamo qualcuno più due scadenze, anche se non penso che ci siano problemi nei rapporti. Conosco i giocatori, dal nostro punto di vista non credo avremo alcun problema, c'è una gestione tranquilla, diretta e snella. Basti pensare che da noi hanno rinunciato allo stipendio di aprile... Giusto però che siano tranquilli loro in primis oltre a noi come società".