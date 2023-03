Dubbio a centrocampo per Pioli: Krunic o Bennacer al Maradona

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Verso la sfida contro il Napoli di domenica sera, Stefano Pioli sta pensando di rispolverare la difesa a 4 mettendo in soffitta quella a 3 per un periodo di tempo ancora indefinito. A centrocampo la Gazzetta dello Sport parla di un ballottaggio tra Rade Krunic e Ismael Bennacer: uno dei due dovrebbe giocare al fianco di Tonali con Brahim che agirà da trequartista. Il bosniaco, in forma anche con la nazionale per cui ha segnato due gol, ha convinto molto in quella posizione durante il periodo dell'assenza di Bennacer.