Due gare di fila in Champions con almeno 4 gol segnati per il Milan: non succedeva dal 2004

Il Milan ha chiuso il suo girone di Champions League con due successi per 4-0 contro Dinamo Zagabria e Salisburgo. Come riporta il sito ufficiale rossonero, per la prima volta dal marzo 2004 (allora avvenne contro Sparta Praga e Deportivo La Coruna), il Diavolo ha segnato almeno quattro retei in due partite consecutive di Champions League.