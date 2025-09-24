Durissimo post social del figlio di De Laurentiis sull'infortunio di Buongiorno

Il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ha pubblicato una storia Instagram polemica commentando l'infortunio di Alessandro Buongiorno, ancora da definire in termini di entità, ma che ha portato ad un messaggio molto duro affidato ad Instagram: "La vergogna di chi non ha la dignità di far lavorare professionisti, preparatori atletici… senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo. L'infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e stats sport. Grazie".

LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.