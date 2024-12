Dzemaili: "Al Milan non c'è un ambiente sereno, si vede anche in campo"

vedi letture

Blerim Dzemaili, ex centrocampista e oggi opinionista televisivo in Italia, ha parlato del momento del Milan (e non solo) ai microfoni di Radio Capri:

"Il Milan non è un ambiente bello e sereno ora e si vede anche in campo. Più che altro mi sembra che l’allenatore sia un po’ contro la società. C’è tanta confusione, bisogna capire bene la situazione. Il Milan ha tanta qualità, ma se non la metti come dice il mister, è meglio giocare con un giovane. Il Milan, in questo momento, non può dare il meglio e c’è da riflettere a gennaio.”

L'ex mediano svizzero si è soffermato anche sulla Serie A: “Ci sono delle sorprese in questo campionato, come Atalanta e Lazio. Però, ripeto: l’Inter è la favorita. L’Inter decide se il campionato sarà divertente o meno. Ha una rosa troppo più forte delle altre. Se si concentra sulla Champions, le altre possono approfittare di qualche punto lasciato per strada in campionato. I nerazzurri sono i favoriti, e le altre squadre aspettano un loro passo falso per mettersi in testa.”