Dzemaili: "Per lo Scudetto c'è anche il Milan: ha un grande allenatore come Allegri"

vedi letture

Blerim Dzemaili, ex calciatore, si è così espresso a La Repubblica sul Napoli e sulla lotta Scudetto in Serie A: "Sta facendo bene. Il doppio impegno non è mai semplice: il Napoli gioca campionato Champions, le insidie sono tante. La società è stata brava ad aumentare la qualità in panchina. Non ho mai amato la parola "titolare", servono 22 giocatori di alto livello. Mi è piaciuto molto il ritorno di Elmas che valuto molto completo. E poi, naturalmente, c'è Kevin De Bruyne, un campione assoluto. Probabilmente quello che soffre è McTominay. Gioca un po' più largo sulla sinistra e secondo me da il meglio in una posizione più centrale. Ma c'è anche da considerare un aspetto: quando hai un compagno di squadra come De Bruyne bisogna pure adattarsi per il bene della squadra.

Il Napoli è forte, ha lo scudetto sul petto, ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno. Di sicuro l'Inter più abituata e già lo scorso anno ha conteso lo scudetto fino all'ultima giornata. Poi c'è il Milan: ha un grande allenatore come Allegri. La Juve mi sembra una squadra con buone individualitä, ma a livello di gioco non mi convince pienamente".