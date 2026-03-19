Dzemaili rivela: "Quanto sono stato scemo a scegliere il Bolton invece che il Milan"

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Ospite come commentatore su RSI, emittente televisiva della Svizzera italiana, l'ex calciatore di Serie A Blerim Dzemaili ha raccontato di quando da giovane scelse di andare a giocare in Premier League, ai Bolton Wanderers, invece di accettare un'offerta del Milan che evidentemente aveva sul tavolo: una decisione che oggi gli scatena più di qualche rimpianto, anche perché in Inghilterra ebbe molta sfortuna a livello fisico. Di seguito le sue dichiarazioni, pronunciate comunque col sorriso.

Le parole di Blerim Dzemaili: "Io mi immaginavo il Milan come la società più grande al mondo. Sono arrivato a tanto così dal Milan? Sai, ero giovane e nella svizzera tedesca noi vediamo solamente il calcio tedesco e quello inglese. E io ero fissato con questa Premier, Premier, Premier. A posteriori mi dico sempre quanto sono stato scemo a scegliere il Bolton invece che andare al Milan! Che poi era il Milan che ha vinto la Champions League, non era un Milan qualsiasi"