Tra venerdì e sabato la scelta di Iraola tra Milan e Crystal Palace

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Andoni Iraola si ritrova davanti a un bivio: da una parta la strada verso il Milan, dall'altra quella che porta al Crystal Palace

Due litiganti per un tecnico basco. Il Milan di Ibrahimovic e Cardinale ha messo in cima alla lista del casting per il nuovo allenatore, Andoni Iraola. Il tecnico quest'anno ha concluso un percorso di grandissimo successo con il Bournemouth che ha portato per la prima volta nella sua storia alla qualificazione in una competizione europea. L'addio era già stabilito da diverse settimane e grazie al suo lavoro con le Cherries l'allenatore è logicamente molto ricercato da alcuni club, tra cui proprio quello milanista.

Il grande concorrente del Milan, oggi, è il Crystal Palace. La formazione inglese questa sera scenderà in campo per la storica finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, a Lipsia. Domani sarà giorno di festeggiamento o di delusione, ma sicuramente quella di oggi sarà l'ultima partita in carica di Oliver Glasner. Per questo la formazione londinese ha messo già da tempo gli occhi su Iraola ma potrà tornarci seriamente da domani. Secondo quanto riporta SportMediaset con l'inviato Claudio Raimondi, il tecnico basco deciderà tra venerdì e sabato tra Milan e Palace: darà agli inglesi l'opportunità di fare la loro proposta e poi la confronterà con quella milanista.