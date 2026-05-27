Ibrahimovic: "Modric è un leader assoluto ma non di quelli che parla tanto a voce"

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Ibrahimovic nella sua intervista a Fox News che risale a prima di Milan-Cagliari, ha elogiato la leadership di Luka Modric

Il futuro di Luka Modric è ancora incerto e soprattutto ignoto, probabilmente neanche lo stesso giocatore sa cosa potrebbe succedere la prossima stagione e se ci sarà una prossima stagione. Infatti il centrocampista rossonero si recherà all'ultimo Mondiale della sua straordinaria carriera, cercando di chiudere col botto una carriera in Nazionale veramente meravigliosa. Lato club dopo l'epilogo sportivamente drammatico con il Milan, si fa sempre più largo l'ipotesi del ritiro o comunque della non permanenza in rossonero, considerati anche gli esoneri di Allegri e Tare che erano un po' i suoi punti di riferimento.

Intanto Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista registrata prima della debacle con il Cagliari, in cui dialoga con Tom Brady su Fox News, ha parlato così dell'importanza di Luka Modric: “Io leader? Si può essere leader in molti modi differenti. Ad esempio, adesso al Milan abbiamo Modric. Lui è un leader assoluto ma non è uno di quelli che parla tanto a voce. Non parla molto, eppure è una guida totale sul terreno di gioco. Fa il leader sul campo con la sua qualità e le sue abilità. Poi ci sono i leader che sono più schietti e loquaci a parole. È tutta una questione che riguarda la parte mentale del calciatore”.