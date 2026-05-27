Cruciani ammette: “Abbiamo perso, il mondo dei Cassano è in esaltazione. Ero sicuro Allegri portasse il Milan in Champions”

vedi letture

Giuseppe Cruciani ha ammesso che non si aspettava questo fallimento del Milan di Allegri e che, nella sfida tra le varie ideologie, ne è uscito sconfitto.

Durante l’ultima puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani ha parlato di Allegri e della “sconfitta” di chi lo ha sostenuto in questa stagione. Queste le sue parole.

“Alziamo le mani, ragazzi, ci arrendiamo, abbiamo perso, siamo stati sconfitti, veniamo accusati, è inutile negarlo, in queste ore di avere difeso Massimiliano Allegri oltre il limite e dunque è in esaltazione il mondo dei Cassano, degli Adani, dell'amico Trevisani, eccetera eccetera. È un mondo che si sta fregando le mani. Che bacchettata! Pazienza, ci sta. Noi siamo intellettualmente onesti e dunque non facevamo né una battaglia per Allegri né contro Allegri. Però non c'è dubbio, non c'è dubbio che ero sicuro anche nel pronostico che ho fatto prima di Milan Cagliari che Massimiliano Allegri avrebbe portato la barca in porto, cioè avrebbe portato il Milan in Champions, ero strasicuro di questa roba qua. Si può sbagliare certamente, ma soprattutto sbaglia solamente chi osa, sbaglia solamente chi ha coraggio di farlo, chi ha coraggio delle proprie idee”.