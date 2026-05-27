Fabregas: “Non siamo ancora a livello di Milan, Roma o Juve, non possiamo permetterci certe cose”
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Cesc Fabregas, durante la conferenza stampa di fine stagione, ha parlato di vari temi tra i quali quello che riguarda la necessità di ampliare la rosa in vista dell’anno prossimo vista la qualificazione in Champions League.
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha tenuto quest'oggi una conferenza stampa di fine stagione al Sinigaglia nella quale ha parlato di vari temi, partendo dal futuro di Nico Paz fino ad arrivare al commento alla qualificazione miracolosa in Champions League. Di seguito un estratto delle sue parole.
"Avremo tre competizioni e parleremo di obiettivi, ma noi vogliamo sempre vincere indipendentemente dall'avversario. Dobbiamo costruire una rosa competitiva in base alle nostre possibilità: non siamo ancora al livello di Milan, Roma o Juventus, che possono permettersi determinati mercati. Però oggi abbiamo sicuramente più possibilità per costruire una squadra ancora più forte. L'importante è continuare a fare un passo avanti ogni giorno".
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