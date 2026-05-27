Bennacer escluso dalla nazionale: “Sono sconcertato, il Mondiale era il mio sogno”

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Ismael Bennacer ha commentato la scelta del ct della sua nazionale di non convocarlo per il Mondiale che inizierà l’11 giugno. Una scelta che lo ha deluso e sconcertato visto che il Mondiale era il suo sogno.

È stata pubblicata la lista dei 26 convocati dell'Algeria dal ct Petkovic per il Mondiale che partirà giovedì 11 giugno negli USA. Un pilastro di questi anni della nazionale bianco-verde è stato l'ex rossonero Ismael Bennacer che però quest'anno, a sorpresa, non è stato convocato. Una decisione che ha spiazzato il centrocampista della Dinamo Zagabria che ha commentato così alla Gazzette du Fennac. Di seguito le sue parole.

"Non mentirò, sono sconcertato. Quando ti senti bene fisicamente, quando ti alleni duramente, quando stai tornando a un buon livello e quando hai coltivato per anni il sogno di partecipare al Mondiale con la tua nazionale, è ovviamente difficile da accettare. Ma rispetto le scelte fatte. Conosco il calcio; so che queste sono decisioni che spettano al commissario tecnico. Da parte mia, resto concentrato su ciò che posso controllare: continuare ad allenarmi, mantenere il ritmo e rimanere in forma. Finché ci sarà l'opportunità, sarò pronto a dare il mio contributo. Non ho mai tradito la nazionale. Qualunque cosa accada, sarò al fianco dei miei compagni".