Old Clan attacca frontalmente: “Sabotaggio!!! Fuori Ibra dal nostro Milan”

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Continua la contestazione del tifo organizzato rossonero contro la proprietà e Zlatan Ibrahimovic, preso di mira anche oggi da un attacco di Old Clan.

Continua la contestazione da parte dell'ambiente rossonoero, con il gruppo del tifo organizzato della Curva Sud Milano "Old Clan" che ha attaccato frontalmente il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, preso di mira già negli scorsi giorni con alcuni striscioni esposti tra Casa Milan e San Siro. Di seguito quanto si legge:

"SABOTAGGIO!!!

Dopo aver assistito allo scempio di domenica, seguito dalla cacciata di Furlani (che paga 3 anni di scelte sbagliate a 360 gradi), Moncada (discreto scout ma umanamente infimo), nonché Allegri e Tare (al di là degli errori, due persone di alta caratura morale), siamo consapevoli che il fondo non si sia affatto toccato.

L’AC Milan è un contenitore vuoto, senza più valori ne’ dignità.

Al 27 maggio non ci sono dipendenti Milan nelle posizioni apicali, manca un amministratore delegato, così come un direttore sportivo ed un allenatore.

La cacciata in massa risponde alle bizze folli ed egocentriche della figura che ammorba il nostro mondo da 3 anni e cioè Zlatan Ibrahimovic.

Costui ha esordito cacciando Abate, allenatore della Primavera, reo di non far giocare il figlio.

Ha continuato imponendo il suo amichetto Kirovski, un nulla proveniente dagli Sati Uniti, alla guida di Milan Futuro con il risultato di una retrocessione dalla serie C ed una eliminazione ai playoff di serie D (!).

La scorsa stagione ha magnificato la scelta di Fonseca seguita da Conceicao con i risultati che tutti conosciamo.

Ma il capolavoro è stato quest’anno.

Non poteva sopportare che qualcuno offuscasse la sua sinistra figura ed ha quindi scientificamente sabotato la squadra per impedirle di arrivare al risultato.

Le chiamate ai giocatori in odore di taglio a fine anno, la non esultanza al gol di Saelemakers domenica, seguita dalla frase di Cardinale “ se avessimo vinto avremmo buttato via un anno “, sono la prova inconfutabile che c’è stata premeditazione.

Ma ci rendiamo conto? Colui il quale fa in modo che la nostra squadra fallisca, mentre tutti noi passiamo notti insonni, adesso è il plenipotenziario……

Noi non possiamo consentire tutto ciò, questo soggetto ci porta alla rovina totale, ci porta in serie B.

La nostra opposizione a questo Belzebù dovrà essere costante e senza soluzione di continuità.

Non ci potrà essere pace fino a che costui avrà posto a Casa Milan.

FUORI IBRA DAL NOSTRO MILAN!

FUORI LE MERDE DAL NOSTRO MILAN!!

Milan Club OLD CLAN".