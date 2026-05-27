Idea Ferrari per il ruolo di ad, ex membro del CDA rossonero
La Repubblica rivela che il Milan starebbe pensando a Massimo Ferrari, presente nel cda del Milan dal 2020 al 2022, come ruolo di amministratore delegato
Il Milan, dopo il licenziamento di Furlani, Moncada e Tare, è alla ricerca di nuove figure che comporranno la società rossonera della prossima stagione. Tanti i nomi fatti fino a questo momento ma nessuno ancora è stato individuato come il prescelto. Oggi,La Repubblica, ha parlato di un'ennesima potenziale opzione che riguarda l'ex membro del cda rossonero (dal 2020 al 2022) Massimo Ferrari.
Ferrari, che da poco ha risolto consensualmente il legame con Webuild, ha trasformato il gruppo in uno dei principali gruppi mondiali nelle infrastrutture complesse. Potrebbe essere un nome da tenere in considerazione, insieme ai tanti altri che sono trapelati da 72 ore a questa parte.
Pubblicità
News
Rangnick-Milan, il ct dell'Austria non conferma e non smentisce: "Lì è successo qualcosa di straordinario..."
La terza di Lombardia. Igli Tare, fuori senza lavorare. Grandi punti interrogativi. Solo bollettini per i naviganti del mercatodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Cuomo non ci sta: "Ho visto Gabbia tornare dal parcheggio a metterci la faccia anche senza aver giocato, domenica è uscito all'una di notte da San Siro"
4 La terza di Lombardia. Igli Tare, fuori senza lavorare. Grandi punti interrogativi. Solo bollettini per i naviganti del mercato
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Primo PianoRipartire sì, ma da chi? Il futuro nasce anche da un'altra domanda: chi è davvero da Milan?
Primo PianoCardinale sta agendo come si fa in NFL: il football americano è meraviglioso ma non è il calcio
Primo PianoIl punto su Iraola. Il Milan spinge ma il tecnico si prende il suo tempo: concorrenza e motivi familiari
Antonio VitielloDecide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.
Pietro MazzaraUn disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciare
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com