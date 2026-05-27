Idea Ferrari per il ruolo di ad, ex membro del CDA rossonero

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La Repubblica rivela che il Milan starebbe pensando a Massimo Ferrari, presente nel cda del Milan dal 2020 al 2022, come ruolo di amministratore delegato

Il Milan, dopo il licenziamento di Furlani, Moncada e Tare, è alla ricerca di nuove figure che comporranno la società rossonera della prossima stagione. Tanti i nomi fatti fino a questo momento ma nessuno ancora è stato individuato come il prescelto. Oggi,La Repubblica, ha parlato di un'ennesima potenziale opzione che riguarda l'ex membro del cda rossonero (dal 2020 al 2022) Massimo Ferrari.

Ferrari, che da poco ha risolto consensualmente il legame con Webuild, ha trasformato il gruppo in uno dei principali gruppi mondiali nelle infrastrutture complesse. Potrebbe essere un nome da tenere in considerazione, insieme ai tanti altri che sono trapelati da 72 ore a questa parte.