Rangnick-Milan, il ct dell'Austria non conferma e non smentisce: "Lì è successo qualcosa di straordinario..."

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Ralf Rangnick, dopo l'incontro di ieri con Cardinale e Ibrahimovic, non ha confermato e non ha smentito un suo possibile futuro al Milan

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Ralf Rangnick per il Milan. L'attuale ct dell'Austria, che ieri ha avuto un incontro con patron rossonero Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic e che già qualche anno fa era stato ad un passo dal Diavolo, ha risposto così a una domanda sul suo possibile futuro in rossonero durante un evento della sua fondazione: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca".

Lo riporta gazzetta.it che spiega: "E' chiaro che non c'è nulla di rivelatore in quelle due frasi. L'aspetto più rilevante è nel... non detto. Rangnick non ha smentito l'incontro di Vienna e non ha chiuso le porte al Milan. Da c.t. dell'Austria, a 20 giorni dalla prima partita del Mondiale, sarebbe stato semplice negare".